Зеленський подякував Байдену за черговий пакет військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену та американському народу за черговий пакет допомоги у сфері безпеки, схвалений у п'ятницю.

"Дякуємо президенту Байдену за черговий пакет безпеки і за незмінну лідерську підтримку України в нашій боротьбі з російською агресією. Жоден ракетний терор не зупинить нашу боротьбу за свободу! Важливо, що народ США у цій боротьбі - пліч-о-пліч з народом України", - написав Зеленський у твіттері.

Як повідомлялося, Байден у п'ятницю розпорядився про виділення військової допомоги Україні на суму $275 млн. Згідно з повідомленням на сайті Білого дому, президент розпорядився "про виділення до 275 мільйонів доларів на оборонні вироби та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту та навчання, надати допомогу Україні".

У свою чергу представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що нова військова допомога, зокрема, матиме стосунок до протиповітряної оборони України.