Події

20:22 09.12.2022

На Рівненщині на міні підірвався причіп трактора - голова ОВА

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На Рівненщині на міні підірвався причіп трактора - голова ОВА

У Рівненській області у лісі неподалік Зарічного на міні підірвався причіп трактора, водій та пасажир не постраждали, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Ситуація сталася, коли місцеві жителі займалися незаконною вирубкою лісу. Під час розвороту трактор збив табличку маркувального знака мінного поля. А винуватців було затримано після спроби втечі", - написав Коваль у телеграм-каналі.

Він нагадав, що на Рівненщині продовжує діяти заборона відвідувати ліси.

"І не потрібно думати, що ви "найхитріші". Особливо, якщо хочете нажитися на незаконній вирубці лісу. Ще раз закликаю бути уважними і дотримуватися здорового глузду. Йдеться насамперед про ваше життя та безпеку", - наголосив голова ОВА.

Теги: #трактор #міни

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