До РНБО подано пропозиції щодо запровадження санкцій проти представників російського духовенства

До Ради національної безпеки і оборони України подано пропозиції щодо запровадження санкцій проти представників російських релігійних організацій, повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації санкційної політики у п'ятницю, 9 грудня.

"Нещодавно президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБОУ щодо санкцій проти окремих представників українського духовенства, пов’язаних з РПЦ. Ми дещо "доповнимо" перелік – вже представниками російських релігійних організацій. Це не перший запропонований пакет, до якого входять представники духовенства. І, напевно, не останній, оскільки наша робота з посилення санкційного тиску на агресорів триває постійно. Хоча у будь-кого, хто перебуває під ризиком санкцій, є можливість уникнути їх. Достатньо перестати служити терористам та вбивцям й перейти на сторону світла й добра. Зрештою, хіба не цього вимагає справжня віра?" – зазначила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

До пакету, поданого до РНБО, увійшли понад 250 фізичних та юридичних осіб.

До РНБО після доопрацювання буде також подано пропозиції щодо запровадження санкцій проти низки юридичних осіб та декількох фізичних осіб, причетних до виготовлення БПЛА, які РФ використовує у загарбницькій війні проти України.