Події

19:23 09.12.2022

До РНБО подано пропозиції щодо запровадження санкцій проти представників російського духовенства

1 хв читати
До РНБО подано пропозиції щодо запровадження санкцій проти представників російського духовенства

До Ради національної безпеки і оборони України подано пропозиції щодо запровадження санкцій проти представників російських релігійних організацій, повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації санкційної політики у п'ятницю, 9 грудня.

"Нещодавно президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБОУ щодо санкцій проти окремих представників українського духовенства, пов’язаних з РПЦ. Ми дещо "доповнимо" перелік – вже представниками російських релігійних організацій. Це не перший запропонований пакет, до якого входять представники духовенства. І, напевно, не останній, оскільки наша робота з посилення санкційного тиску на агресорів триває постійно. Хоча у будь-кого, хто перебуває під ризиком санкцій, є можливість уникнути їх. Достатньо перестати служити терористам та вбивцям й перейти на сторону світла й добра. Зрештою, хіба не цього вимагає справжня віра?" – зазначила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

До пакету, поданого до РНБО, увійшли понад 250 фізичних та юридичних осіб.

До РНБО після доопрацювання буде також подано пропозиції щодо запровадження санкцій проти низки юридичних осіб та декількох фізичних осіб, причетних до виготовлення БПЛА, які РФ використовує у загарбницькій війні проти України.

Теги: #упц_мп #рнбо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:20 09.12.2022
СБУ виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю та російські агітаційні матеріали на об'єктах УПЦ (МП)

СБУ виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю та російські агітаційні матеріали на об'єктах УПЦ (МП)

19:09 09.12.2022
Гуманітарний комітет ВР підтримав законопроєкт щодо заборони діяльності РПЦ в Україні - нардепи

Гуманітарний комітет ВР підтримав законопроєкт щодо заборони діяльності РПЦ в Україні - нардепи

15:07 08.12.2022
СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, викрадені ікони, "перепустки федеральних радників РФ" та прапор "новоросії"

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) російські паспорти, викрадені ікони, "перепустки федеральних радників РФ" та прапор "новоросії"

12:06 08.12.2022
СБУ вживає контррозвідувальних заходів на трьох об'єктах УПЦ (МП) у Житомирській області

СБУ вживає контррозвідувальних заходів на трьох об'єктах УПЦ (МП) у Житомирській області

11:35 07.12.2022
СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) ще у трьох областях України

СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) ще у трьох областях України

12:40 05.12.2022
СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Полтавській області

СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Полтавській області

20:07 02.12.2022
На розгляд РНБО надішлють санкційні пропозиції щодо майже 2 тис. російських пропагандистів, діячів культури та ЗМІ

На розгляд РНБО надішлють санкційні пропозиції щодо майже 2 тис. російських пропагандистів, діячів культури та ЗМІ

15:31 02.12.2022
РНБО запровадила санкції стосовно намісника Києво-Печерської лаври та екснардепа Новинського

РНБО запровадила санкції стосовно намісника Києво-Печерської лаври та екснардепа Новинського

10:22 02.12.2022
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо окремих аспектів діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних санкцій

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо окремих аспектів діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних санкцій

09:51 30.11.2022
СБУ вживає контррозвідувальних заходів у Мукачівській єпархії УПЦ (МП)

СБУ вживає контррозвідувальних заходів у Мукачівській єпархії УПЦ (МП)

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Завдання України - залучити світ до реалізації мирної формули

Російські окупанти фактично зруйнували Бахмут - Зеленський

США виділяють Україні $275 млн як військову допомогу - Білий дім

Прем'єр Великої Британії пообіцяв найближчими тижнями поставити Україні ракети ППО малої дальності - Даунінг-стріт

Гуманітарний комітет ВР підтримав законопроєкт щодо заборони діяльності РПЦ в Україні - нардепи

ОСТАННЄ

Заступник генсека ООН Гріффітс відвідає Україну 12-15 грудня

США включили до санкційних списків ПКС РФ, Командування військово-транспортної авіації Росії - Мінфін

Зеленський: Завдання України - залучити світ до реалізації мирної формули

Російські окупанти фактично зруйнували Бахмут - Зеленський

На Рівненщині на міні підірвався причіп трактора - голова ОВА

Україна отримає EUR36,4 млн грантової допомоги з фонду E5P - ЄБРР

США виділяють Україні $275 млн як військову допомогу - Білий дім

Правоохоронці завершили розслідування за фактом спроби підкупу мера Дніпра Філатова екснардепом Микитасем

Прем'єр Великої Британії пообіцяв найближчими тижнями поставити Україні ракети ППО малої дальності - Даунінг-стріт

У Херсоні відбулося гасіння поштової марки, присвяченої деокупації міста, - К. Тимошенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА