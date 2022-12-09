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19:12 09.12.2022

Генпрокурор Костін закликає "саме зараз" створити міжнародний воєнний трибунал щодо злочину агресії РФ проти України

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Генпрокурор Костін закликає "саме зараз" створити міжнародний воєнний трибунал щодо злочину агресії РФ проти України

Генеральний прокурор України Андрій Костін закликає якнайшвидше створити міжнародний воєнний трибунал для розгляду фактів злочину агресії РФ проти України.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, відповідну заяву Костін зробив під час виступу на Міжнародній правозахисній конференції "UA: Права людини за темних часів".

"Провідні міжнародні інституції визнали Росію терористичною державою та закликали до створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії. Він має бути створений саме зараз, під час війни. Це продемонструє непохитність України та міжнародної спільноти у прагненні притягнути до відповідальності за злочин агресії", - переконаний генпрокурор.

Крім того, за його словами, трибунал "створить додатковий тиск на російські еліти і може прискорити внутрішньополітичні зрушення у Росії, що допоможе наблизити нашу спільну перемогу".

Теги: #трибунал #агресія

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