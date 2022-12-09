Німецький суд затвердив арешти 23 ультраправих, підозрюваних у плануванні перевороту

Судова влада Німеччини в п'ятницю затвердила арешти затриманих раніше 23 учасників ультраправого угруповання "Рейхсбюргер", яких підозрюють у планах повалити уряд, повідомляє Associated Press.

Крім того, влада ФРН ініціювала запит на видачу їм ще двох підозрюваних, яких раніше затримали в Австрії та Італії.

У прокуратурі зазначали, що 22 громадян ФРН та одну росіянку затримано внаслідок кількох рейдів до ФРН у середу.

Послідовники руху "Рейхсбюргер" заперечують легітимність чинної конституції та уряду Німеччини та стверджують, що досі існує німецька імперія (рейх). У разі можливого путчу угруповання призначило б "Генріха П.Р" регентом.

Раніше повідомлялося, що у ФРН відбулися масштабні рейди проти ультраправих, затримано понад 20 людей. У німецькій прокуратурі повідомляли, що підозрювані, імовірно, створили торік "терористичну організацію, щоб скинути державний устрій у Німеччині та замінити його власною формою держави, яка вже перебувала на стадії створення". У відомстві додали, що керували цією групою 71-річний "Генріх П.Р" та 69-річний "Рюдігер В.П". Згідно з "Шпігелем", перший є членом невеликої дворянської родини, а другий - колишній десантник.

За даними німецької влади, група планувала напад на будівлю Бундестагу, захоплення депутатів у заручники, а також напади на електростанції, щоб викликати перебої в енергопостачанні для того, щоб підірвати позиції нинішньої влади, створити умови для громадянської війни, повалити федеральний уряд та захопити владу. За інформацією спецслужб, група розпланувала, хто обійме певні міністерські посади.