Канада запроваджує санкції проти МВС, Мін'юсту, Слідчого комітету, ЦВК РФ

Влада Канади в п'ятницю оголосила про внесення до санкційних списків щодо Росії МВС РФ, Міністерства юстиції, Слідчого комітету РФ та Центральної виборчої комісії РФ.

Згідно із заявою канадського уряду, причиною запровадження санкцій стали "грубі порушення прав людини".

Крім того, Оттава впровадила санкції проти Федеральної служби виконання покарань РФ та Федерального агентства у справах національностей Росії.

Канадські санкційні списки поповнили також ще 33 фізичні особи.