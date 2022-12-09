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15:33 09.12.2022

Звільненням цивільних осіб із російського полону має займатися спеціально створена платформа - Лубінець

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Звільненням цивільних осіб із російського полону має займатися спеціально створена платформа - Лубінець

Звільненням та поверненням українців - цивільних осіб, яких незаконно утримує Російська Федерація, має займатися спеціально створена платформа, вважає уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Я особисто веду переговори з різними міжнародними організаціями, з різними омбудсменами, зокрема з омбудсменом Російської Федерації (Тетяною) Москальковою, про ініціювання… нової платформи, завданням якої буде звільнення та повернення саме цивільних осіб - громадян України, яких я називаю "цивільними заручниками", - сказав Лубінець на брифінгу в п'ятницю в Києві.

Він нагадав, що згідно з Женевською конвенцією та міжнародним правом Росія не має права затримувати й утримувати цивільних осіб.

"Це масово робить Російська Федерація", - наголосив омбудсмен.

Лубінець зазначив, що триває процес щодо звільнення цивільних українців. Омбудсмен також розповів, що порушував це питання під час спілкування з Москальковою.

Він висловив сподівання, що найближчим часом українське суспільство побачить результат роботи щодо звільнення цивільних осіб.

"І я сподіваюся, що найближчим часом я зможу показати результат...", - зазначив Лубінець.

Теги: #звільнення #лубінець

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