Події

13:02 09.12.2022

Зеленський сподівається на допомогу омбудсменів у поверненні на Батьківщину полонених і депортованих українців

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Зеленський сподівається на допомогу омбудсменів у поверненні на Батьківщину полонених і депортованих українців

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що поверненню додому військовополонених і депортованих допоможе співпраця омбудсменів.

"У часи, коли ми, м'яко кажучи, не бачимо рішучості та конкретних дій від таких організацій, як Міжнародний комітет Червоного хреста, ми маємо шукати та знаходити нові формати взаємодії. Якщо ми не бачимо відгуку, ми маємо шукати нові лінії співпраці. Можливо, саме система омбудсменів допоможе нас із вами наблизити до бажаного результату, до повернення додому всіх українців, дорослих, дітей, які силою утримуються на території РФ", - сказав він у п'ятницю, виступаючи в Києві на міжнародній конференції "Права людини в темні часи".

"Варто хоча б спробувати", - зазначив він.

Зеленський закликав до співпраці всі громадські організації і в нашому суспільстві, і на міжнародному рівні.

За його словами, злочини Росії – "це такий обсяг скоєних злочинів і зруйнованих доль, що для відновлення справедливості нашій державі потрібна максимально можлива співпраця з правозахисною спільнотою і з міжнародними партнерами".

"Має бути єдиний правовий фронт, що долає російську геноцидну політику. І тому я закликаю всіх державних чиновників і всіх представників громадянського суспільства, які піклуються про людей і людяність, представників міжнародних правозахисних організацій і агентств працювати зараз скоординовано, на всіх рівнях, разом - заради відновлення порушених війною прав українців і для притягнення агресора до відповідальності. Маємо знайти таку формулу співпраці, щоб був максимальний результат для України і для міжнародного правопорядку", - заявив він.

За словами Зеленського, має бути створений Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України. "І я закликаю вас зробити все, щоб максимальна більшість у Генеральній асамблеї ООН підтримала відповідний проєкт резолюції заради встановлення справедливості", - сказав він.

Він також наголосив на необхідності компенсаційного механізму, який забезпечить відшкодування збитків за рахунок активів агресора для всіх, хто постраждав від цієї російської війни. "Відповідну резолюцію підтримала Генасамблея ООН, і я прошу вас посприяти в її максимальній реалізації. Мають бути притягнені до відповідальності всі російські вбивці, всі, хто організовував і реалізовував російську геноцидну політику і терор. Прошу вас співпрацювати заради цього з Офісом генерального прокурора, українськими органами правопорядку, з партнерами, які розслідують російські злочини, і з Міжнародним кримінальним судом", - закликав Зеленський.

Теги: #полонені #омбудсмени #зеленський

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