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21:09 08.12.2022

ЄС намічає заходи зі зниження вразливості та підвищення стійкості критично важливих об'єктів

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Рада ЄС ухвалила в четвер директиву щодо підвищення стійкості критично важливих об'єктів Євросоюзу.

"Сьогодні Рада затвердила директиву і рекомендацію, спрямовані на зниження вразливості та підвищення стійкості критично важливих об'єктів", - ідеться в комюніке, опублікованому у Брюсселі.

"Останніми місяцями ми зазнавали гібридних атак і відчували наслідки змін клімату. Виклики, з якими ми стикаємося, найімовірніше, лише посиляться", - заявив міністр внутрішніх справ Чехії, що головує в Раді ЄС, Віт Ракушан.

За його словами, в ЄС мають бути впевнені, що суспільства та промисловість країн Союзу "готові протистояти будь-яким порушенням нашої безпеки та нашої економіки, і щоб у разі стихійного лиха ми могли швидко відреагувати".

Критично важливі об'єкти, пояснюють у Раді ЄС, - це "об'єкти, що надають основні послуги, які мають вирішальне значення для підтримки життєво важливих соціальних функцій, економічної діяльності, громадської охорони здоров'я і безпеки, а також для захисту довкілля".

Такі об'єкти, йдеться в ухваленій директиві, мають запобігати гібридним атакам, стихійним лихам, терористичним загрозам і надзвичайним ситуаціям у сфері громадської охорони здоров'я, "захищати від них, реагувати на них, долати їх і відновлюватися після них".

Директива поширюється на критично важливі об'єкти у низці секторів, таких як енергетика, транспорт, охорона здоров'я, питна вода, стічні води та космос.

Центральні органи державних адміністрацій також підпадатимуть під дію низки положень директиви.

У Брюсселі зазначають, що держави - члени ЄС повинні будуть розробити свою національну стратегію щодо підвищення стійкості критично важливих об'єктів і здійснювати оцінку ризиків щонайменше один раз на чотири роки.

Теги: #захист #рада_єс #критична_інфраструктура

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