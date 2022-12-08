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19:41 08.12.2022

Енерго-, водо-, теплопостачання та зв'язок стали ключовим викликом для бізнесу – опитування AmCham

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Нестабільне енерго-, водо-, теплопостачання та зв'язок стали ключовим викликом для бізнесу – на нього вказали 87% учасників опитування Американської торгової палати (AmCham), проведеного наприкінці листопада – на початку грудня, тоді як у серпневому опитуванні цей виклик був відсутній серед основних, а наближення зими називали викликом лише 4% респондентів.
Згідно з інформацією, опублікованою AmCham у четвер, також зросла кількість учасників опитування, які вказали на проблему безпеки та захисту працівників – до 74% із 71% у серпні, тоді як фактор логістики та транспорту навіть трохи ослабнув – 43% проти 44% три з лишком місяці назад.
Завершують п'ятірку викликів на початку зими спад діяльності партнерів – 32% та відсутність клієнтів/замовлень – 22%, тоді як наприкінці літа на спад діяльності партнерів вказували 33% і на п'ятому місці тоді були експортно-імпортні операції з 22%, зараз же цей фактор посів шосту позицію із 19%.
Згідно з опитуванням, після більш ніж 288 днів війни 70% компаній-членів палати працюють повністю, а 30% продовжують функціонувати частково, тоді як у серпні співвідношення було 72% на 27%, а 1% призупинив діяльність.
Водночас 98% компаній-членів палати планують продовжити свою діяльність в Україні у 2023 році проти 96 у серпні.
Як зазначає AmCham, 94% представників бізнес-спільноти вважають, що можливий блекаут не завадить Україні виграти війну, а 95% переконані, що Росія має виплачувати репарації.
Компанії-члени палати продовжують платити заробітну плату після майже 10 місяців війни: 88% компаній сплачують її повністю (у серпні 835), 9% (16%) повідомили про зниження, а не виплачує, як і раніше, лише 1%.
Згідно з опитуванням, 31% (у серпні – 22%) респондентів зазначили, що фабрики/склади/офіси їхніх компаній були пошкоджені: 71% (48%) мають незначні пошкодження, 29% (52%) – непоправні. Водночас, 66% (69%) компаній-членів AmCham не постраждали після майже 10 місяців війни.
Як зазначається в релізі, 59% респондентів зазначили, що всі співробітники їхніх компаній у безпеці, проте 20% мали випадки поранення співробітників, а ще 19% – загибель. Крім того, по 1% респондентів повідомили про співробітників, які потрапили в полон або зникли безвісти.
Згідно з інформацією, 96% компаній-членів палати наголосили, що їхні організації продовжують підтримувати гуманітарний рух.
Представників бізнес-спільноти також запитали про їхній прогноз початку повоєнної реконструкції України: 57% респондентів вважають, що вона розпочнеться у 2023 році; 31% - 2024-го і 6% - 2025-го.
В опитуванні брали участь 122 керівники компаній-членів палати, він проводився з 28 листопада до 7 грудня 2022 року.

Теги: #бізнес #виклики #американська_торговельна_палата

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