Події

18:40 08.12.2022

На Житомирщині, ймовірно, на міні, підірвалося подружжя: сиротами залишилися 8 дітей

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На півночі Житомирщини трагічно загинуло подружжя: правоохоронці з'ясовують обставини. Сиротами залишилося їхні восьмеро дітей, усі неповнолітні.

"Подія сталася вдень 7 грудня в Олевській громаді. Попередньо відомо, що місцеве подружжя, 38-річний чоловік та його 32-річна дружина, їхали автомобілем Ford Transit дорогою із с. Сущан у напрямку с. Копища. На певному відрізку їхнє авто опинилося на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо, на міні. Унаслідок цього подружжя загинуло", - повідомила поліція Житомирської області на своїй сторінці у фейсбуці.

У зв'язку з трагічною подією поліція проводить відповідні заходи.

Теги: #житомирщина #міна

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