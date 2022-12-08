На Житомирщині, ймовірно, на міні, підірвалося подружжя: сиротами залишилися 8 дітей

На півночі Житомирщини трагічно загинуло подружжя: правоохоронці з'ясовують обставини. Сиротами залишилося їхні восьмеро дітей, усі неповнолітні.

"Подія сталася вдень 7 грудня в Олевській громаді. Попередньо відомо, що місцеве подружжя, 38-річний чоловік та його 32-річна дружина, їхали автомобілем Ford Transit дорогою із с. Сущан у напрямку с. Копища. На певному відрізку їхнє авто опинилося на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо, на міні. Унаслідок цього подружжя загинуло", - повідомила поліція Житомирської області на своїй сторінці у фейсбуці.

У зв'язку з трагічною подією поліція проводить відповідні заходи.