Рада ЄС прийняла Хорватію до Шенгенської зони

Хорватія стала у четвер 27-м членом Шенгенської зони після рішення у Брюсселі Ради ЄС із питань юстиції та внутрішніх справ, повідомила французька газета Le Figaro.

Це рішення, повідомляє видання із посиланням на чеське головування Ради ЄС, набуде чинності з 1 січня 2023 року.

Водночас, зазначає ЗМІ, заявки Болгарії та Румунії на приєднання до зони вільного пересування, як і раніше, залишилися незадоволеними.

Шенгенська зона розпочала своє існування у березні 1995 року, коли прикордонний контроль було скасовано на внутрішніх кордонах між сімома державами: Бельгією, Німеччиною, Іспанією, Люксембургом, Нідерландами, Португалією та Францією.