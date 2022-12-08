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16:08 08.12.2022

Київрада перейменувала 32 вулиці в столиці, зокрема бульвар Дружби народів

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Київрада перейменувала 32 вулиці в столиці, зокрема бульвар Дружби народів

Депутати Київради на засіданні в четвер перейменували 32 вулиці, провулки та бульвари столиці, назви яких були пов'язані з Росією і радянським минулим, повідомляє пресслужба міського голови Києва Віталія Кличка.

Зокрема, бульвар Дружби народів перейменовано на бульвар імені засновника української армії Миколи Міхновського.

"Процес дерусифікації в столиці триває. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну, заморозити українців узимку. Ми повинні позбавитися символів і назв, пов’язаних із країною-агресором, випровадити старі радянські та російські назви зі столиці України назавжди. Росія не має жодного права на окупацію нашої території, нашої культури, на переписування нашої історії", - заявив Кличко.

Загалом у столиці вже перейменовано 237 об'єктів - зокрема, вулицю Московську перейменували на вулицю Князів Острозьких.

На засіданні в четвер було перейменовано три вулиці в Голосіївському районі, три - в Дарницькому, три - в Деснянському, дві - в Печерському, три - в Подільському, сім - у Святошинському, п'ять - у Солом'янському і шість - у Шевченківському.

 

На сьогоднішньому засіданні Київради ухвалили нові назви ще 32 міських об’єктів. Зокрема, перейменували:

У Голосіївському районі:

вулицю Холмогорську – на вулицю Володимира Самійленка;
провулок Василя Жуковського – на провулок Леопольда Ященка;
вулицю Маршала Говорова – на вулицю Генерала Момота.

У Дарницькому районі:

провулок Енгельса – на провулок Богдана-Ігоря Антонича;
провулок Тургенєва – на провулок Олександра Барвінського;
вулицю Енгельса – на вулицю Опанаса Сластіона.

У Деснянському районі:

вулицю Кутузова – на вулицю Івана Кожедуба;
вулицю Суворова – на вулицю Сергія Котенка;
вулицю Академіка Курчатова – на вулицю Ореста Левицького.

У Печерському районі:

вулицю Миколи Раєвського – на вулицю Павла Загребельного;
бульвар Дружби Народів – на бульвар Миколи Міхновського.

У Подільському районі:

провулок Одоєвського – на провулок Олександра Воїнова;
вулицю Достоєвського – на вулицю Енді Воргола;
вулицю Орську – на вулицю Василя Мови.

У Святошинському районі:

вулицю Пришвіна – на вулицю Івана Труша;
вулицю Михайла Свєтлова – на вулицю Олександра Дорошкевича;
вулицю Василя Алексухіна – на вулицю Степана Чобану;
вулицю Генерала Авдєєнка – на вулицю Геннадія Матуляка;
вулицю Генерала Потапова – на вулицю Василя Доманицького;
вулицю Яснополянську – на вулицю Клима Чурюмова;
вулицю Сім’ї Сосніних – на вулицю Івана Дзюби.

У Солом’янському районі:

вулицю Уляни Громової – на вулицю Катерини Ступницької;
вулицю Юліуса Фучика – на вулицю Карела Чапека;
вулицю Зої Космодем’янської – на вулицю Софії Галечко;
вулицю Металістів – на вулицю Михайла Брайчевського;
вулицю Качалова – на вулицю Володимира Качали.

У Шевченківському районі:

вулицю Тешебаєва – на вулицю Олександра Бринжали;
вулицю Толбухіна – на вулицю Василя Данилевича;
провулок Криловського – на провулок Архітектора Івана Зарудного;
провулок Толбухіна – на провулок Михайла Ялового;
вулицю Академіка Грекова – на вулицю Родини Глаголєвих;
вулицю Кирпоноса – на вулицю Всеволода Петріва.

 

Теги: #київ #вулиці #перейменування

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