Київрада перейменувала 32 вулиці в столиці, зокрема бульвар Дружби народів
Депутати Київради на засіданні в четвер перейменували 32 вулиці, провулки та бульвари столиці, назви яких були пов'язані з Росією і радянським минулим, повідомляє пресслужба міського голови Києва Віталія Кличка.
Зокрема, бульвар Дружби народів перейменовано на бульвар імені засновника української армії Миколи Міхновського.
"Процес дерусифікації в столиці триває. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну, заморозити українців узимку. Ми повинні позбавитися символів і назв, пов’язаних із країною-агресором, випровадити старі радянські та російські назви зі столиці України назавжди. Росія не має жодного права на окупацію нашої території, нашої культури, на переписування нашої історії", - заявив Кличко.
Загалом у столиці вже перейменовано 237 об'єктів - зокрема, вулицю Московську перейменували на вулицю Князів Острозьких.
На засіданні в четвер було перейменовано три вулиці в Голосіївському районі, три - в Дарницькому, три - в Деснянському, дві - в Печерському, три - в Подільському, сім - у Святошинському, п'ять - у Солом'янському і шість - у Шевченківському.
На сьогоднішньому засіданні Київради ухвалили нові назви ще 32 міських об’єктів. Зокрема, перейменували:
У Голосіївському районі:
вулицю Холмогорську – на вулицю Володимира Самійленка;
провулок Василя Жуковського – на провулок Леопольда Ященка;
вулицю Маршала Говорова – на вулицю Генерала Момота.
У Дарницькому районі:
провулок Енгельса – на провулок Богдана-Ігоря Антонича;
провулок Тургенєва – на провулок Олександра Барвінського;
вулицю Енгельса – на вулицю Опанаса Сластіона.
У Деснянському районі:
вулицю Кутузова – на вулицю Івана Кожедуба;
вулицю Суворова – на вулицю Сергія Котенка;
вулицю Академіка Курчатова – на вулицю Ореста Левицького.
У Печерському районі:
вулицю Миколи Раєвського – на вулицю Павла Загребельного;
бульвар Дружби Народів – на бульвар Миколи Міхновського.
У Подільському районі:
провулок Одоєвського – на провулок Олександра Воїнова;
вулицю Достоєвського – на вулицю Енді Воргола;
вулицю Орську – на вулицю Василя Мови.
У Святошинському районі:
вулицю Пришвіна – на вулицю Івана Труша;
вулицю Михайла Свєтлова – на вулицю Олександра Дорошкевича;
вулицю Василя Алексухіна – на вулицю Степана Чобану;
вулицю Генерала Авдєєнка – на вулицю Геннадія Матуляка;
вулицю Генерала Потапова – на вулицю Василя Доманицького;
вулицю Яснополянську – на вулицю Клима Чурюмова;
вулицю Сім’ї Сосніних – на вулицю Івана Дзюби.
У Солом’янському районі:
вулицю Уляни Громової – на вулицю Катерини Ступницької;
вулицю Юліуса Фучика – на вулицю Карела Чапека;
вулицю Зої Космодем’янської – на вулицю Софії Галечко;
вулицю Металістів – на вулицю Михайла Брайчевського;
вулицю Качалова – на вулицю Володимира Качали.
У Шевченківському районі:
вулицю Тешебаєва – на вулицю Олександра Бринжали;
вулицю Толбухіна – на вулицю Василя Данилевича;
провулок Криловського – на провулок Архітектора Івана Зарудного;
провулок Толбухіна – на провулок Михайла Ялового;
вулицю Академіка Грекова – на вулицю Родини Глаголєвих;
вулицю Кирпоноса – на вулицю Всеволода Петріва.