Окупанти завдали ракетного удару по Куп'янську, ніхто не постраждав

Російські окупаційні війська вранці у четвер (близько 4:30) завдали ракетного удару по Куп'янську Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Ракета С-300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення. Зруйновано стіну будівлі, пошкоджено авто, вибито вікна. Попередньо - без постраждалих", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, напередодні внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську було пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. Жертв та постраждалих немає. Унаслідок обстрілу ракетами С-300 у районі смт Печеніги Чугуївського району сталися пожежі у полях.

"Дякую нашій ППО, якби не їхні професійні дії, наслідки були б набагато більшими", - зазначив Синєгубов.