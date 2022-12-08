Комітет Сенату США підтримав резолюцію, яка визнає дії росіян в Україні геноцидом

Комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав резолюцію, яка визнає дії росіян в Україні геноцидом.

"Комітет ухвалив резолюцію про визнання дій Росії в Україні геноцидом", – повідомила пресслужба Сенату США.

"Злочини, які вчиняються проти українського народу під час незаконної і нічим не спровокованої путінської війни, суперечать незліченним міжнародним конвенціям і можуть бути охарактеризовані лише як геноцид", - заявив сенатор США Бен Кардін (демократ від штату Меріленд), голова Гельсінської комісії США та автор Глобального закону Магнітського про відповідальність за права людини

Ухвалена Комітетом резолюція засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України; закликає США разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України для запобігання подальшим актам російського геноциду проти українського народу; підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів та військовослужбовців до відповідальності за агресивну війну, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

Також документ закликає президента США застосувати глобальні санкції проти винних чи причетних до геноциду Російської Федерації в Україні.