На півдні ворог облаштовує рубежі оборони, намагається переформатувати свої підрозділи, сформувати потужніші підрозділи, повідомила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Найбільша напруга на сході країни те, що на півдні ворог поки що облаштовує собі рубежі оборони, усвідомлюючи, що йому їх потрібно буде декілька. Тому що вони побачили нашу тактику дій і на харківському напрямку свого часу, і в херсонській області під час звільнення правого берега. І розуміють, що Дніпро - це наша річка, і не може нас зупинити, хіба трохи стримує на деякий час", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону в середу.

Вона зазначила, що є складнощі, зокрема й погодні, проте українські сили розуміють, які з них можна використати собі на користь.

Гуменюк також наголосила, що окупанти намагаються переформатувати підрозділи.

"Особистий склад, який у них є на південному напрямку - вони намагаються сформувати потужніші підрозділи і відправити їх, справді, на стратегічні для себе напрямки, там, де їм особливо гаряче. Але їх достатньо для того, щоб розподілити сили, і частково залишити і на півдні. Так, вони намагаються підтягувати і мобілізованих, які за певний проміжок часу - там за цей місяць - пройшли деякі етапи підготовки. Вони усвідомили, що просто не підготовлених кидати - це дуже ризикований крок, і намагаються використати цей час стабілізації під час погодних умов для якоїсь підготовки", - наголосила вона.