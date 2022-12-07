Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський у середу, 7 грудня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє Міністерство оборони України.

"Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на передовій та забезпечення підрозділів сил оборони озброєнням та боєприпасами", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

Також було розглянуто кроки щодо зменшення бойових можливостей військ противника. Окрім того, учасники Ставки заслухали інформацію про перебіг відновлення енергетичної системи України.