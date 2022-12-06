Працівник отримав опіки після влучення російської ракети в промислове підприємство у Кривому Розі

Після влучення російської ракети у промислове підприємство у Кривому Розі постраждав працівник, є руйнування, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни завдали удару по промисловому підприємству у Кривому Розі. Постраждав 38-річний працівник. Він із опіками у лікарні. На підприємстві є руйнація. Деталі з'ясовуються", - написав голова ОВА у телеграм.

Раніше голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв про ракетний удар по об'єкту промислової інфраструктури у Кривому Розі.