Окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та будинки – голова ОВА

У ніч на вівторок російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області, внаслідок чого у Степнянській громаді пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки, попередньо серед людей постраждалих немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"В черговий раз, вночі російські терористи завдали ракетного удару по передмістю обласного центру. Одна з ракет потрапила по території Степнянської територіальної громади. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Люди за попередньою інформацією не постраждали", - написав глава ОВА у телеграм-каналі у ніч на вівторок.