Події

19:26 05.12.2022

Президент Молдови: Міжнародній спільноті слід посилити тиск на Росію, щоб вона припинила війну

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Президент Молдови: Міжнародній спільноті слід посилити тиск на Росію, щоб вона припинила війну

Президент Молдови Майя Санду засудила російські удари по об'єктах критичної інфраструктури України та закликала міжнародну спільноту посилити тиск на РФ, щоб вона припинила війну.

"Ми рішуче засуджуємо неодноразові напади РФ на Україну, цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Міжнародній спільноті слід посилити тиск на Росію, щоб вона припинила війну. Тільки так ми зможемо покласти край стражданням і загибелі людей", - написала вона у твіттері.

 

 

 

Теги: #рф #молдова #атака

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