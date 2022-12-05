Здатність України зберегти військову ініціативу залежить від того, чи проводитиме вона військові операції взимку – ISW

Здатність України зберегти військову ініціативу на полі бою та динаміку своїх оперативних успіхів залежить від того, чи продовжуватиме українська армія виконувати військові операції у зимовий період, ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

На їхню думку, Росія втратила ініціативу влітку 2022 року після того, як її наступ на Донбасі завершився. Після цього українські сили захопили та зберігали ініціативу з серпня 2022 року, виконавши серію успішних послідовних операцій, під час яких було деокуповано велику частину Харківської області та місто Херсон.

Аналітики вважають, що наразі Україна створює умови для завдання нових ударів українською армією в інших місцях цієї зими.

"Послідовні операції є ключовою частиною плану української кампанії. Серія послідовних українських контрнаступальних операцій у Харківській та Херсонській областях демонструє видатні навички оперативного планування українських військових та знання сильних сторін радянського оперативного мистецтва. Радянське оперативне мистецтво зазначає, що військові можуть досягти своїх стратегічних цілей лише за рахунок кумулятивного оперативного успіху послідовних операцій в ідеалі без оперативних пауз між ними", - йдеться у звіті.

У ньому наголошується, що нещодавні офіційні українські заяви ясно дають зрозуміти, що "задум української кампанії розроблений у такий спосіб, щоб виконати серію послідовних операцій та позбавити Росію ініціативи, завдати поразки російським військовим та звільнити більше української території".

Водночас аналітики наголошують, що високопосадовці з США помилково визначають оптимальним вікном можливостей для проведення Україною додаткових контрнаступів, весну, а не зиму, попри заяви українських офіційних осіб про протилежне.

У ISW додають, що часові рамки зазначеного вікна можливостей залежатимуть виключно від погодних умов, які вплинуть на можливості України вести маневрену війну з мінімальними паузами між оперативними успіхами.

Що ж до ситуації на полі бою, то в інституті повідомляють, що ЗСУ продовжують здійснювати контрнаступальні дії у напрямках на Сватове та Кремінну, а також завдають ударів по об'єктах у тилу російських окупантів.

Водночас загарбники не припиняють спроб наступати в районі Бахмуту та Авдіївки.

В ISW також зазначають, що групи мобілізованих російських солдатів продовжують підривати зусилля Росії щодо формування підрозділів своєю відмовою воювати та непокорою.

Крім того, повідомляється, що окупанти, ймовірно, публічно повісили жителів окупованої Луганської області за обвинуваченням у партизанській діяльності.

"Російські сили могли страчувати жителів у такий спосіб, намагаючись запобігти подальшій активності партизанів на окупованих Росією територіях України", - підсумували в інституті.