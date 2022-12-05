Події

10:25 05.12.2022

Здатність України зберегти військову ініціативу залежить від того, чи проводитиме вона військові операції взимку – ISW

2 хв читати
Здатність України зберегти військову ініціативу залежить від того, чи проводитиме вона військові операції взимку – ISW

Здатність України зберегти військову ініціативу на полі бою та динаміку своїх оперативних успіхів залежить від того, чи продовжуватиме українська армія виконувати військові операції у зимовий період, ідеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

На їхню думку, Росія втратила ініціативу влітку 2022 року після того, як її наступ на Донбасі завершився. Після цього українські сили захопили та зберігали ініціативу з серпня 2022 року, виконавши серію успішних послідовних операцій, під час яких було деокуповано велику частину Харківської області та місто Херсон.

Аналітики вважають, що наразі Україна створює умови для завдання нових ударів українською армією в інших місцях цієї зими.

"Послідовні операції є ключовою частиною плану української кампанії. Серія послідовних українських контрнаступальних операцій у Харківській та Херсонській областях демонструє видатні навички оперативного планування українських військових та знання сильних сторін радянського оперативного мистецтва. Радянське оперативне мистецтво зазначає, що військові можуть досягти своїх стратегічних цілей лише за рахунок кумулятивного оперативного успіху послідовних операцій в ідеалі без оперативних пауз між ними", - йдеться у звіті.

У ньому наголошується, що нещодавні офіційні українські заяви ясно дають зрозуміти, що "задум української кампанії розроблений у такий спосіб, щоб виконати серію послідовних операцій та позбавити Росію ініціативи, завдати поразки російським військовим та звільнити більше української території".

Водночас аналітики наголошують, що високопосадовці з США помилково визначають оптимальним вікном можливостей для проведення Україною додаткових контрнаступів, весну, а не зиму, попри заяви українських офіційних осіб про протилежне.

У ISW додають, що часові рамки зазначеного вікна можливостей залежатимуть виключно від погодних умов, які вплинуть на можливості України вести маневрену війну з мінімальними паузами між оперативними успіхами.

Що ж до ситуації на полі бою, то в інституті повідомляють, що ЗСУ продовжують здійснювати контрнаступальні дії у напрямках на Сватове та Кремінну, а також завдають ударів по об'єктах у тилу російських окупантів.

Водночас загарбники не припиняють спроб наступати в районі Бахмуту та Авдіївки.

В ISW також зазначають, що групи мобілізованих російських солдатів продовжують підривати зусилля Росії щодо формування підрозділів своєю відмовою воювати та непокорою.

Крім того, повідомляється, що окупанти, ймовірно, публічно повісили жителів окупованої Луганської області за обвинуваченням у партизанській діяльності.

"Російські сили могли страчувати жителів у такий спосіб, намагаючись запобігти подальшій активності партизанів на окупованих Росією територіях України", - підсумували в інституті.

Теги: #зима #зсу #звіт #isw

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:01 05.12.2022
Технології та тепло – Parimatch звітує про допомогу ЗСУ в листопаді

Технології та тепло – Parimatch звітує про допомогу ЗСУ в листопаді

16:56 04.12.2022
На сході України вдень збито вертоліт окупантів - Повітряні сили ЗСУ

На сході України вдень збито вертоліт окупантів - Повітряні сили ЗСУ

13:56 04.12.2022
Даних про створення ударних груп білоруської армії для наступу на Україну поки що немає - Силкін

Даних про створення ударних груп білоруської армії для наступу на Україну поки що немає - Силкін

13:03 04.12.2022
Міноборони здійснило необхідні закупівлі зимової форми - заступник міністра

Міноборони здійснило необхідні закупівлі зимової форми - заступник міністра

11:13 04.12.2022
Глава Міноборони РФ Шойгу літав до Мінська, щоб примусити Білорусь продовжувати підтримувати російську агресію проти України - ISW

Глава Міноборони РФ Шойгу літав до Мінська, щоб примусити Білорусь продовжувати підтримувати російську агресію проти України - ISW

14:30 03.12.2022
ЄС створює кіберлабораторію для ЗСУ

ЄС створює кіберлабораторію для ЗСУ

15:04 02.12.2022
Боррель відвідав українських солдатів, які проходять тренування у Польщі

Боррель відвідав українських солдатів, які проходять тренування у Польщі

10:06 02.12.2022
Переміщення військ РФ у Запорізькій області може свідчити про нездатність захистити критичні райони – ISW

Переміщення військ РФ у Запорізькій області може свідчити про нездатність захистити критичні райони – ISW

18:43 30.11.2022
Завдано ударів по 17 місцях зосередження окупантів та їхньої техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Завдано ударів по 17 місцях зосередження окупантів та їхньої техніки за добу - Генштаб ЗСУ

11:53 30.11.2022
Окупанти досягли незначних успіхів у районі Бахмута, але малоймовірно, що в заявлених обсягах – ISW

Окупанти досягли незначних успіхів у районі Бахмута, але малоймовірно, що в заявлених обсягах – ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили атаки окупантів у районі 12 населених пунктів, знищено 5 ворожих повітряних цілей

Одна людина загинула, троє поранено в результаті нічного обстрілу Кривого Рогу

За добу окупанти завдали 39 ракетних та авіаударів, здійснили понад 50 обстрілів із РСЗВ

Вся Україна має стати одним великим Пунктом незламності

У Херсоні запустили насосну станцію, яка забезпечить водопостачання 70% городян

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Сумську область із мінометів та ствольної артилерії, пошкоджено лінію електропередач – голова ОВА

Буданов у Міжнародний день волонтера: Рух непохитних, сміливих і жертовних людей переріс у справжню армію забезпечення та допомоги

Два підприємства в Івано-Франківській області, що належать громадянам РФ, передано АРМА

СБУ затримала т. зв. завгоспа колишньої окупаційної адміністрації в Миколаївській області

У Куп'янську внаслідок ворожого ракетного удару загинула жінка

До дев'ятого пакету санкцій ЄС проти РФ можуть внести 180 нових позицій

У Куп'янській громаді внаслідок ворожого обстрілу зруйновано СТО, виникла пожежа

Вертоліт і 540 окупантів знищили українські військові за минулу добу - Генштаб ЗСУ

ЗС України відбили атаки окупантів у районі 12 населених пунктів, знищено 5 ворожих повітряних цілей

Голова YASNO звернув увагу на відсутність імпорту-експорту електроенергії в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА