Події

10:02 05.12.2022

У Куп'янську внаслідок ворожого ракетного удару загинула жінка

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Минулої доби російські окупаційні війська завдавали ударів по населених пунктах Куп'янського району Харківської області, внаслідок ранкового ракетного удару загинула жінка, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Після 4:00 росіяни вдарили ракетами типу С-300 по цивільній інфраструктурі Куп’янська. За попередніми даними правоохоронців, внаслідок ударів окупантів по Куп'янську загинула жінка, детальна інформація уточнюється. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО, горів автомобіль. Пошкоджені покрівлі приватних будинків", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, окупанти вели артобстріл населених пунктів Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів області.

Синєгубов повідомив також, що протягом доби дві особи зазнали травм унаслідок детонації вибухонебезпечних предметів: 52-річний чоловік у Мерефі та 66-річний чоловік у селі Донецькому Ізюмського району. Обох госпіталізовано до медичних закладів, стан постраждалих середній.

Теги: #харківська_область #обстріл

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