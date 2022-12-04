Внаслідок обстрілу російськими окупантами села на Херсонщині постраждала сімейна пара, чоловік загинув, а його дружина дістала поранень

Російські окупанти в суботу обстріляли з танків с. Республіканець (Херсонська обл.), внаслідок чого постраждала сімейна пара: чоловік загинув, а його дружина дістала поранень, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Село Республіканець Міловської громади Херсонської області російські загарбники обстріляли з танків. Через обстріли постраждало подружжя. Чоловік загинув, а дружина дістала поранень", - написав голова ОВА в неділю в телеграм-каналі.

За його словами, постраждалу жінку з важкими пораненнями доставили в лікарню в Кривому Розі. Наразі вона перебуває в реанімаційному відділенні, їй надається необхідна медична допомога.