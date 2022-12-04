Події

15:12 04.12.2022

Внаслідок обстрілу російськими окупантами села на Херсонщині постраждала сімейна пара, чоловік загинув, а його дружина дістала поранень

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Російські окупанти в суботу обстріляли з танків с. Республіканець (Херсонська обл.), внаслідок чого постраждала сімейна пара: чоловік загинув, а його дружина дістала поранень, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Село Республіканець Міловської громади Херсонської області російські загарбники обстріляли з танків. Через обстріли постраждало подружжя. Чоловік загинув, а дружина дістала поранень", - написав голова ОВА в неділю в телеграм-каналі.

За його словами, постраждалу жінку з важкими пораненнями доставили в лікарню в Кривому Розі. Наразі вона перебуває в реанімаційному відділенні, їй надається необхідна медична допомога.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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