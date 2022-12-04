Події

08:26 04.12.2022

Росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії чотири громади Дніпропетровської області

1 хв читати
Росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії чотири громади Дніпропетровської області

Російські війська з "Градів" та важкої артилерії чотири громади Дніпропетровської області обстріляли в ніч на неділю, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни 10 разів обстріляли з "Градів" та важкої артилерії мирні міста та села. Вразили чотири громади - Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську. Пройшло без загиблих та поранених", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Резніченка, у Червоногригорівській громаді пошкоджено 5 приватних будинків, господарські споруди, гаражі та лінії електропередач.

В інших ОТГ обстежують території та з'ясовують деталі атак.

"В решті районів ніч пройшла без надзвичайних ситуацій. Звучала тривога і без "прильотів". І цієї хвилини спокійно", - додав він.

Теги: #україна #пошкодження #обстріли #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:48 04.12.2022
Окупанти обстріляли Миколаївський район вдень у суботу та в ніч на неділю

Окупанти обстріляли Миколаївський район вдень у суботу та в ніч на неділю

08:17 04.12.2022
Ворог продовжує атакувати ракетами Запорізький район, є пошкодження

Ворог продовжує атакувати ракетами Запорізький район, є пошкодження

05:28 04.12.2022
Окупанти вдарили з мінометів по Есманській громаді Сумщини

Окупанти вдарили з мінометів по Есманській громаді Сумщини

01:30 04.12.2022
У "Слузі народу" озвучили вимоги для РФ на випадок переговорів

У "Слузі народу" озвучили вимоги для РФ на випадок переговорів

01:12 04.12.2022
СБУ опублікувала перелік осіб, які потрапили до "церковного списку" санкцій РНБО

СБУ опублікувала перелік осіб, які потрапили до "церковного списку" санкцій РНБО

00:37 04.12.2022
Залужний у розмові з американським генералом Міллі окреслив запити України у озброєнні та техніці, системах ППО та ПРО

Залужний у розмові з американським генералом Міллі окреслив запити України у озброєнні та техніці, системах ППО та ПРО

00:35 04.12.2022
Зеленський та Єрмак зустрілися у Києві із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд

Зеленський та Єрмак зустрілися у Києві із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд

08:05 03.12.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула одна людина, четверо – поранені

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула одна людина, четверо – поранені

07:25 03.12.2022
У результаті обстрілів у Нікополі пошкоджено 20 приватних будинків, електромережі та газопроводи

У результаті обстрілів у Нікополі пошкоджено 20 приватних будинків, електромережі та газопроводи

03:28 03.12.2022
Зупинка заводів будматеріалів неминуча у разі погіршення ситуації з енергопостачанням – президент ВСВБ

Зупинка заводів будматеріалів неминуча у разі погіршення ситуації з енергопостачанням – президент ВСВБ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський та Єрмак зустрілися у Києві із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд

Зеленський назвав граничну ціну $60 за барель російської нафти несерйозною

У Великій Британії, ймовірно, затримали російського бізнесмена Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей

Під час перебоїв із водопостачанням у Києві працюватимуть бюветні комплекси, підключені до генераторів - Кличко

На території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ, загрози немає - Наєв

ОСТАННЄ

Російські окупанти продовжують мародерство на окупованій території Херсонської області

ЗС України за добу відбили ворожі атаки в районах 15 населених пунктів

Астронавти NASA повернулися на борт МКС після встановлення на ній нової сонячної панелі

У Херсоні обладнають цілодобову пекарню для забезпечення хлібом мешканців міста і військових

Зеленський на відкритті виставки до 300-річчя Сковороди: Наша перемога стає силою нашої єдності

Глава МЗС Литви про обмеження на російську нафту у розмірі $60 за барель: Повинні зробити більше

4 грудня: Цей день в Україні та в світі

В Ефіопію прибуло перше судно із 25 тис. тонн українського зерна

Через перепади напруги у Харкові виник дефект тепломагістралі, без тепла тимчасово залишилися будинки у двох районах міста

Питання перейменування Харківського театру ім. Пушкіна не було внесено до порядку денного суботньої сесії облради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА