Росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії чотири громади Дніпропетровської області

Російські війська з "Градів" та важкої артилерії чотири громади Дніпропетровської області обстріляли в ніч на неділю, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни 10 разів обстріляли з "Градів" та важкої артилерії мирні міста та села. Вразили чотири громади - Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську. Пройшло без загиблих та поранених", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Резніченка, у Червоногригорівській громаді пошкоджено 5 приватних будинків, господарські споруди, гаражі та лінії електропередач.

В інших ОТГ обстежують території та з'ясовують деталі атак.

"В решті районів ніч пройшла без надзвичайних ситуацій. Звучала тривога і без "прильотів". І цієї хвилини спокійно", - додав він.