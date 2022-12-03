США перекинули до Польщі групу винищувачів F-15

На польську авіабазу до міста Ласк прибула група американських винищувачів F-15 Eagle, повідомило Командування ВПС США у Європі.

Вони були перекинуті до центральної частини Польщі з авіабази Лейкенхіт у Великій Британії.

За повідомленням американського командування, винищувачі, точну кількість яких не зазначено, "у Польщі розпочнуть операції зі стримування на східному фланзі НАТО".

Тим часом, на початку грудня в рамках ротації італійські винищувачі Eurofighter змінили канадські CF-18 на авіабазі Михайло Когелнічану в Румунії, звідки натовські літаки проводять патрулювання в районі Чорного моря.