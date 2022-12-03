На території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ, загрози немає - Наєв

На території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ, на сьогодні загрози немає, ситуація в Північній операційній зоні контрольована, повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України Сергій Наєв.

"На сьогодні ситуація в Північній операційній зоні контрольована. Але на території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ. Тому ми постійно відстежуємо цю ситуацію, і готуємо наші сили до адекватного реагування. Зараз загрози з боку Білорусі ще немає. Проведена нами робота повинна підвищити стійкість нашої оборони і адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози", - наводить слова Наєва пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ в Facebook.

За його словами, у разі зростання загрози залежно від її кількісного та якісного складу передбачена допомога додаткових сил і засобів, якими Генеральний штаб посилить ЗСУ.