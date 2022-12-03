Події

12:12 03.12.2022

На території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ, загрози немає - Наєв

1 хв читати
На території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ, загрози немає - Наєв

На території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ, на сьогодні загрози немає, ситуація в Північній операційній зоні контрольована, повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України Сергій Наєв.

"На сьогодні ситуація в Північній операційній зоні контрольована. Але на території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ. Тому ми постійно відстежуємо цю ситуацію, і готуємо наші сили до адекватного реагування. Зараз загрози з боку Білорусі ще немає. Проведена нами робота повинна підвищити стійкість нашої оборони і адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози", - наводить слова Наєва пресслужба Командування Об'єднаних сил ЗСУ в Facebook.

За його словами, у разі зростання загрози залежно від її кількісного та якісного складу передбачена допомога додаткових сил і засобів, якими Генеральний штаб посилить ЗСУ.

Теги: #білорусь #угруповання #наєв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:17 28.11.2022
Інформація про нібито підготовку Білоруссю наступу поширюється навмисне, такі фейки вигідні РФ - українська розвідка

Інформація про нібито підготовку Білоруссю наступу поширюється навмисне, такі фейки вигідні РФ - українська розвідка

08:46 28.11.2022
У Польщі спростували "фейки" Білорусі про велику кількість українських біженців

У Польщі спростували "фейки" Білорусі про велику кількість українських біженців

16:55 26.11.2022
Помер глава МЗС Білорусі Макей

Помер глава МЗС Білорусі Макей

07:36 26.11.2022
ГУР Міноборони спростувало інформацію про можливу атаку України з боку Білорусі до кінця листопада

ГУР Міноборони спростувало інформацію про можливу атаку України з боку Білорусі до кінця листопада

20:32 25.11.2022
АМКУ зобов'язав МОЗ розробити чіткий порядок обмеження обігу російських і білоруських ліків

АМКУ зобов'язав МОЗ розробити чіткий порядок обмеження обігу російських і білоруських ліків

13:54 24.11.2022
Близько 10-15 тис. осіб особового складу силових структур Білорусі готові взяти участь у "спеціальній військовій операції" РФ - Генштаб ЗСУ

Близько 10-15 тис. осіб особового складу силових структур Білорусі готові взяти участь у "спеціальній військовій операції" РФ - Генштаб ЗСУ

21:59 22.11.2022
Канада запровадила санкції проти білоруських банків і підприємств

Канада запровадила санкції проти білоруських банків і підприємств

10:17 21.11.2022
Вторгнення білоруських військ в Україну залишається малоймовірним - ISW

Вторгнення білоруських військ в Україну залишається малоймовірним - ISW

19:49 16.11.2022
Зеленський переконаний, що сенсу та бажання у білорусів вторгатися в Україну на сьогодні немає

Зеленський переконаний, що сенсу та бажання у білорусів вторгатися в Україну на сьогодні немає

17:58 16.11.2022
Рада скасувала Угоду з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування

Рада скасувала Угоду з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України ліквідували 510 окупантів

Минулої доби ЗС України відбили ворожі атаки в районі шести населених пунктів

Зеленський відзначив тих, хто повертає нормальне життя на Херсонщину

Україна продовжує гуманітарне постачання зерна - Зеленський

Окупанти обстріляли Херсон, місто залишилося без електропостачання – голова ОВА

ОСТАННЄ

Резніков відвідав Чорнобаївку

Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH 2000

У ДТП у Львівській області загинуло двоє водіїв вантажівок

В Ізюмі замість топонімів, пов'язаних з РФ і СРСР, з'являться вулиці Мазепи, Бандери, Петлюри і гетьмана Полуботка

Погода в Україні без опадів, на сході вночі морозно

Естонія закупить у США HIMARS

Ворог за добу 28 разів обстріляв Херсонську область, влучив в онкодиспансер, одна людина поранена

3-5 грудня знімається заборона на перетин р.Дніпро на ділянці Річковий вокзал у світлий час доби

СБУ встановила ініціаторів псевдозакону про "приєднання" Луганської області до РФ

ДБР провело виїмку документів у КМДА у справі про нецільове використання рекреаційних земель

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА