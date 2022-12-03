Події

11:26 03.12.2022

СБУ встановила ініціаторів псевдозакону про "приєднання" Луганської області до РФ

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СБУ встановила ініціаторів псевдозакону про "приєднання" Луганської області до РФ

У результаті системної роботи слідчі СБУ встановили особи п'ятьох так званих депутатів Народної ради ЛНР III скликання, що сприяли ухваленню псевдозакону про фейковий референдум у захоплених районах Луганської області.

Як повідомляє пресцентр СБУ, у вересні 2022 року зазначені особи "ініціювали його голосування і після цього звернулися до ватажка терористів Пасічника щодо підписання незаконного документа".

"Встановлено, що серед фігурантів – родич "мера Луганська", який перебуває під санкціями України та західних держав-партнерів за особливо тяжкі злочини. За даними слідства, всі п'ятеро зловмисників після 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією РФ. За це вони отримали "мандати" у створеній агресором "народній раді лнр", - йдеться в повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення колаборанти виконували завдання РФ з підготовки та проведення "фейкового плебісциту". Крім ухвалення незаконних "актів", активно брали участь у постановочних сюжетах російських пропагандистів, в яких закликали "проголосувати" за входження до складу Росії.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за: ч.5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Зловмисники переховуються на тимчасово окупованій території Луганської області.

Теги: #сбу #луганська_область #колаборанти

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