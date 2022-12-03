Окупанти завдали вночі ракетного удару по Запорізькій області, попередньо жертв немає

У ніч проти суботи російські окупанти завдали ракетного удару по одному з населених пунктів у Запорізькій області, попередньо жертв немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Вночі ворог знову завдав удару по мирних територіях нашої області. Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району, зруйновані дахи та вибиті шибки поблизу розташованих будівель. За попередньою інформацією, всі люди цілі", - написав Старух у телеграм-каналі в суботу зранку.