Події

19:38 02.12.2022

В Одесі вибухнули вибухонебезпечні предмети, які перевозили в багажнику, 7 людей постраждали

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В Одесі вибухнули вибухонебезпечні предмети, які перевозили в багажнику, 7 людей постраждали

Семеро людей постраждали внаслідок вибуху в центрі Одеси під час перевірки правоохоронцями автомобіля в п'ятницю, повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"Патрульні поліцейські зупинили автомобіль на вулиці Прохоровській, під час перевірки якого виявили в багажнику вибухонебезпечні предмети. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу, після прибуття якої стався вибух. Унаслідок вибуху постраждали двоє цивільних громадян і п'ятеро поліцейських. Усіх їх госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці вибуху працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Теги: #вибух #одеса #постраждалі

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