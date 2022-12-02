У закривавлених пакунках, відправлених до українських посольств, були очі тварин

Після теракту в Іспанії до посольств України в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств у Неаполі та Кракові, консульства у Брно надійшли закривавлені пакети, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"У пакунках знаходилися очі тварин. Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання", - написав Ніколенко у фейсбуці у п'ятницю.

За його словами, вхід до приміщення посла у Ватикані зазнав вандалізму, посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося. Посольство в США отримало листа з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни.

Спікер МЗС запевнив, що українські дипломати й надалі успішно працюватимуть над зміцненням обороноздатності України та забезпеченням українців необхідним енергетичним обладнанням для проходження зими.

"Українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності. За дорученням Дмитра Кулеби всі українські посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки", - поінформував Ніколенко.

Він зазначив, що МЗС України закликає іноземні уряди гарантувати максимальний захист українських дипломатичних установ відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Як наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, є підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств та консульств України.

"Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України", - сказав він.