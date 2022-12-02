Події

11:54 02.12.2022

Люди на Херсонщині повертаються навіть до будинків без дахів – нардеп Костенко

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Люди на Херсонщині повертаються навіть до будинків без дахів – нардеп Костенко

У Херсонській області мирні жителі повертаються навіть до тих будинків, у яких не залишилося дахів унаслідок російських обстрілів, повідомив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко (фракція "Голос").

"Беручи участь у боях і приїжджаючи до Херсону, я бував у населених пунктах, зокрема в Посад-Покровському (це село саме було на лінії фронту), де все зруйновано – від будинків до шкіл та адмінбудівель. Це наслідки "руского міра". Водночас нам назустріч виходили люди, які повернулися навіть до будинків без дахів, вони облаштовують підвали та напівзруйновані будинки для того, щоб перезимувати, але від них ми не почули жодного слова про те, яка влада "погана". Вони не казали, що це хтось розбив, хтось стріляв по них, що ми їх не захистили. Люди казали, що їх село врятувало Миколаїв, - і це правда", - сказав Костенко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, він зазначив, що ситуація в Миколаївській області нині безпечніша, ніж коли противник перебував на Правобережжі, але водночас "у ворога більше можливостей обстрілювати Миколаїв, ніж інші міста України".

"Приміром, по Миколаєву навіть із Лівобережжя можна стріляти ракетами С-300, які до інших населених пунктів просто не долетять. У Миколаєві загроза більша, ніж в інших, але точно менша, ніж до звільнення. Тому тим, хто має можливість десь перечекати, слід так і зробити", – додав парламентарій.

Теги: #житло #нерухомість #херсонська_область

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