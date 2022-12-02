Представники "Росатома" на ЗАЕС привласнюють гроші, призначені на зарплати українському персоналу, фінансова документація підробляється, повідомили у Головному розвідувальному управлінні.

"Представники корпорації "Росатом" "відмивають" гроші, які виділяються на здійснення управління Запорізькою атомною електростанцією", - йдеться в інформації на сайті відомства.

Українські розвідники наголосили, що для таких махінацій оформлюються фіктивні фінансові документи (корпоративні картки) на ім'я персоналу ЗАЕС, які мають громадянство України. Реальна фінансова звітність не оформляється і не надається. Тобто гроші, які призначалися на оплату роботи персоналу станції, присвоюються окупаційною адміністрацією та співробітниками "Росатома".

У ГУР додали, що з 1 грудня до добових донесень за результатами роботи та ситуації на ЗАЕС, черговою оперативною зміною включатиметься інформація про обстріл території станції та пошкодження.

"Значна частина окупантів, що знаходилася на ЗАЕС від моменту захоплення, покинула територію станції. Зараз там залишається близько 500 окупантів, 200 з яких це так звані "кадировці" з батальйону "ахмат". Їх головне завдання - залякування персоналу і схиляння до співробітництва ", - сказано у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що у промисловій зоні станції виявлено близько 300 мін, які залишили після себе підрозділи окупантів, коли залишали станцію. Про це було повідомлено так звану поліцію Енергодара. Співробітники ФСБ, які прибули на місце подій, поширили інформацію, що це нібито "схованки диверсійних підрозділів ЗСУ".