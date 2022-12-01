У ЄС бачать прогрес України у боротьбі з корупцією

У Європейському Союзі бачать прогрес України у сфері боротьби з корупцією та щодо декількох законопроєктів, необхідних для виконання семи рекомендацій ЄС, заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Ми бачимо прогрес у сфері боротьби з корупцією, ми бачимо прогрес щодо декількох законопроєктів, необхідних для виконання рекомендацій. Водночас це великі, складні питання. Це не можна зробити просто так", - сказав Маасікас на Київському безпековому форумі, організованому Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у Києві у четвер.

"Український уряд сам встановив для себе - і я це дуже схвалюю, це допомагає вам сфокусуватися - дедлайн виконання рекомендацій до кінця року. У нас усе ще є час. Я особисто ретельно стежу за декількома законопроєктами. Потім Єврокомісія представить країнам-членам свою оцінку", - додав він.

Водночас голова представництва наголосив, що інтеграція в ЄС стосується не лише ухвалення законів, а їх імплементації.

"Українське керівництво – і в цьому є сенс, маю визнати – постійно наполягає, що, якщо Україна виконає (рекомендації – ІФ-У), Україна має отримати оцінку раніше. Зазвичай ЄС робить це восени, у жовтні. Наступний регулярний звіт про розширення буде у наступному жовтні. Українське керівництво наполягає на більш швидкій оцінці. Я не можу передбачити, чи це матеріалізується. Я спочатку хочу побачити успіхи в цих семи сферах", - зазначив Маасікас.

Він також зазначив, що Україна сама має визначати, чим буде для неї перемога. "З точки зору ЄС, є два додаткові елементи. По-перше, для мене перемогою буде, якщо Україна стане членом ЄС. 90% українців вірять, що через десять років Україна буде забезпеченою країною та членом ЄС, і це фантастично. Це показує, як ЄС символізує надію для українців у ці дні", - впевнений посол.

Водночас він наголосив, що вступ України до ЄС буде перемогою і для самого Євросоюзу. "Нова держава, настільки велика, динамічна і сильна, посилить також ЄС. У всіх сенсах слова, перемога України – це також перемога Європи", - зазначив Маасікас.