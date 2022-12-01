У Києві затримано підозрюваного у підготовці неправдивого вибуху будівлі Офісу президента

Співробітники Служби безпеки президента України спільно з СБУ та Національною гвардією встановили місцеперебування та затримали мешканця Києва, підозрюваного у наданні неправдивого повідомлення про мінування будівлі Офісу президента увечері 28 листопада 2022 року.

Як повідомляється в телеграм-каналі глави держави, псевдомінером виявився 51-річний киянин.

У квартирі чоловіка було виявлено та вилучено мобільний телефон із SIM-карткою, з якої було надіслано неправдиве повідомлення про мінування. Також у його будинку були виявлені комуністична символіка та георгіївські стрічки.

Чоловіку вже повідомлено про підозру у неправдивому повідомлені про підготовку вибуху будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади.

Служба безпеки президента заявила про готовність рішуче реагувати на спроби зірвати ефективну роботу президента та його офісу.