СБУ затримала зловмисника, який вчинив серію "мінувань" у Мелітополі

Співробітники Служби безпеки України спільно з іншими правоохоронними органами встановили та затримали зловмисника, який здійснив серію "мінувань" у Мелітополі (Запорізька область).

"За інформацією СБУ, зловмисник скористався мобільним телефоном і повідомив на гарячу лінію поліції, що встановив "вибухові пристрої" в усьому Мелітополі, але першим він нібито замінував саме районний відділ поліції. За результатами обстеження приміщень та прилеглих територій на виявлення вибухових речовин правоохоронці встановили, що повідомлення про мінування хибне", - повідомляє прес-центр СБУ.

Співробітники СБУ та Національної поліції встановили особу "анонімного терориста". Ним виявився місцевий житель, раніше засуджений за вчинення тяжких злочинів в Україні, а також за вбивство на території РФ.

За фактом неправдивого повідомлення про мінування розпочато кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Перевіряють факт причетності громадянина до вчинення інших подібних злочинів на території області.