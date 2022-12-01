Енергосистема Києва стабілізується, проте екстрені відключення наразі тривають - КМВА

Енергетична система в українській столиці стабілізується, проте екстрені відключення електрики в Києві поки що тривають, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Енергосистема Києва стабілізується, але екстрені відключення тривають. Швидкість повернення до планових стабілізаційних графіків залежить від киян", - ідеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що, за словами Сергія Коваленка, гендиректора YASNO, в понеділок кияни залишалися без електропостачання більше ніж на 9 годин, а впродовж минулої доби - вже на 7.

"Щодо будинків, які розташовані в одній мережі з об‘єктами критичної інфрастуктури. За можливості, енергетики переключатимуть на іншу лінію, яка вимикається. Раніше на столицю таких будинків було 2000, зараз - 745. Якщо будівлю буде неможливо перепідключити на іншу лінію, її вимикатимуть у ручному режимі. Ці обов’язки буде покладено на ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії", - наголошують у КМВА.

Там закликають киян свідомо споживати електроенергію для того, щоб прискорити повернення стабілізаційних графіків.

"Після екстреного відключення не вмикайте відразу всі електроприлади у вашій оселі. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на енергосистему. Заощадливе та сумлінне споживання дасть змогу скоротити час відключень і швидше відновити повноцінне електропостачання", - підсумували в адміністрації.