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23:31 30.11.2022

Путін залежить від настрою російського суспільства

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Путін залежить від настрою російського суспільства

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін дуже залежить від російського суспільства.

"Суспільство в Росії обирає собі політиків. Вплив на президента Путіна має суспільство. Якщо йому комфортно живеться, якщо з їхнім бізнесом продовжуються стосунки інших країн, то жодного дискомфорту вони не відчуватимуть. І для них вся історія на території нашої країни буде "спеціальною військовою" операцією ", як її називає Путін, а не війною", - сказав він, виступаючи у середу з відеозв'язку на саміті видання DealBook.

При цьому Зеленський висловив думку, що "агресія Путіна абсолютно прогнозована". "Він хоче захопити Україну та примітивно знищити наше населення. І повністю керувати цією територією", - сказав президент.

Він не зміг відповісти на питання про можливе використання ядерної зброї. "Чи може він використовувати ядерну зброю – я не знаю, тому що він не дуже контролює всі процеси, що відбуваються в армії. То якісь люди зайшли та ґвалтували дітей – він каже, що нічого про це не знає. То хтось зайшов, і стріляє по цивільних - він каже, що це не його війська. Починалося все із захоплення Криму - він місяцями казав, що це не він, це незрозумілі люди, а потім почав говорити - так, це вони", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, "він може використовувати ядерну зброю і за іншими територіями. Боятися цього не треба. Боятися треба переваги Путіна, віддати йому територію нашої держави. Він увійде у смак. Треба поставити її на місце".

"Але за рівень адекватності президента Росії я нести відповідальність не можу", - зауважив він.

Теги: #україна #путін #суспільство #зеленський

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