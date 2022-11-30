Директору Куп'янського ліцею, яка відправляла вчителів до Курська для "підвищення кваліфікації", заочно оголошено про підозру в колабораціонізмі

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч.3 ст.111-1 КК України) директора ліцею.

"Директор ліцею у Куп'янську дала добровільну згоду на зайняття посади директора "Ліцей ВДА Куп'янського району Харківської області". Після цього колаборантка активно почала впроваджувати російську освіту у місті", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Зокрема, за даними слідства, підозрювана отримала російські підручники для школярів і нагрудні медалі для учнів із російськими прапорами. Вона направляла вчителів ліцею на проходження "курсів підвищення кваліфікації" до Курська, щоб вони освоїли методики та стандарти російської освіти. Вона домоглася, щоб навчальний заклад отримав "свідоцтво про державну акредитацію", видане Федеральною службою з нагляду у сфері освіти та науки РФ. Згідно з цим документом, український ліцей незаконно набув статусу російського.