Зеленський запросив Маска в Україну - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у середу запросив американського бізнесмена та голову Tesla Inc. Ілона Маска відвідати Україну, щоб побачити збитки, завдані країні російськими військами, і заявив, що такий візит може допомогти йому зрозуміти ситуацію, перш ніж робити заяви про неї, пише The New York Times у середу.

"Якщо ви хочете зрозуміти, що тут зробила Росія, приїжджайте в Україну, і ви побачите це на власні очі... Після цього ви розкажете нам, як закінчити цю війну, хто її почав і коли ми зможемо її закінчити", - сказав Зеленський через відеозв’язок на саміті видання DealBook.

При цьому, як повідомляє видання, під час інтерв'ю з Ендрю Россом Соркіним відеозв'язок обірвався, а коли він відновився, Соркін пожартував, що Маск міг якимось чином перервати зв'язок. "Я вас чую. Найголовніше, що містер Маск нас почує", - сказав Зеленський.