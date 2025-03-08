Події

11:43 08.03.2025

Зеленський привітав жінок з 8 березня: Дякуємо за вашу стійкість, яка щодня зміцнює Україну

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Зеленський привітав жінок з 8 березня: Дякуємо за вашу стійкість, яка щодня зміцнює Україну
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13502

Президент України Володимир Зеленський привітав українських жінок з Міжнародним днем боротьби за права жінок і мир.

"На передовій і в тилу, у лікарнях, школах, в оборонці та бізнесі – усюди є наші українські жінки. Кожна на своєму місці, ви примножуєте нашу спільну силу, допомагаєте, рятуєте, захищаєте, підтримуєте тих, хто поруч, надихаєте та ведете вперед. Сьогодні Міжнародний день боротьби за права жінок і мир. Але кожен день – ваш день. І кожен день має стати днем миру", - написав Зеленський в Телеграм в суботу.

"Героїчні. Сильні. Професійні. Рішучі. Дякуємо за вашу стійкість, яка щодня зміцнює Україну", - додав голова держави.

Теги: #привітання #жінки_україни #зеленський

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