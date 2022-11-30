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16:41 30.11.2022

Новим гендиректором ПАТ "Мотор Січ" призначено Олексія Нікіфорова

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Новим гендиректором ПАТ "Мотор Січ" призначено Олексія Нікіфорова

Президента публічного акціонерного товариства "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаєва звільнено з посади, наказом міністра оборони України генеральним директором підприємства призначено Олексія Нікіфорова, повідомляється на сайті Міністерства оборони України в середу.

"8 листопада 2022 року наказом міністра оборони України внесено зміни до статуту публічного акціонерного товариства "Мотор Січ", на основі якого діє підприємство. Крім того, достроково припинено повноваження членів наглядової ради, голови та членів Ради директорів. Також, припинено повноваження та звільнено з посади президента акціонерного товариства Вячеслава Богуслаєва", - йдеться в повідомленні.

Обраний новий склад наглядової ради та його голова - заступник міністра економіки України Ігор Фоменко, який уже провів перше засідання. До новоутвореної наглядової ради підприємства також увійшли Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко і Юрій Шаповал.

Крім того, зареєстровано всі зміни, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

"Відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави. Повністю використовуватиметься потенціал трудового колективу. "Мотор Січ" розвиватитиметься та випускатиме продукцію в інтересах України та ЗСУ", - наголосили в Міноборони.

Як повідомлялося, ставка верховного головнокомандувача 5 листопада вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта" (за винятком частки НАК "Нафтогаз України"), АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор". Це було здійснено 6 листопада після врегулювання процедури регулятором НКЦПФР.

Міністр оборони Олексій Резніков 7 листопада повідомив про формування нових наглядових рад за підсумками проведення зборів акціонерів. "Загальні збори (акціонерів) відбулися. Затверджено наглядові ради, і вже згідно з законами, стандартами корпоративного управління ці наглядові ради призначатимуть поточний менеджмент, тобто виконавчих керівників тощо, щоб робота підприємств не припинилася", – сказав він.

Згідно з інформацією на сайті Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР), регулятор на засіданні 25 листопада ухвалив рішення про визначення кандидатури - представника держави у складі НР "Мотор Січ".

ПАТ "Мотор Січ" - один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Постачає продукцію до понад 100 країн світу.

Обіг усіх акцій АТ "Мотор Січ", найбільшим власником якого був заарештований нещодавно президент компанії В'ячеслав Богуслаєв, заблоковано з квітня 2018 року після продажу роком раніше контрольного пакета акцій китайській Skyrizon і пов'язаним із нею особам.

Теги: #гендиректор #мотор_січ

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