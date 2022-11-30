Блінкен: Колективна рішучість НАТО підтримувати Україну буде непохитною впродовж зими та до перемоги
Колективна рішучість НАТО підтримувати Україну буде непохитною впродовж зими та до її перемоги над Росією, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Сигнал нашої зустрічі такий: наша колективна рішучість підтримувати Україну є і продовжить бути непохитною - зараз, упродовж зими і стільки, скільки буде необхідно, щоб Україна перемогла. Ми продовжуватимемо і посилюватимемо нашу гуманітарну, економічну та безпекову підтримку України. Союзники та партнери по НАТО надали $40 млрд на озброєння для України, ще більше - в дорозі", - сказав Блінкен на пресконференції у Бухаресті в середу.
Він упевнений, що президентові РФ не вдасться розколоти єдність коаліції, яка підтримує Україну.
"Ми об'єктивно дивимося на майбутню складну зиму. Ми знаємо сценарій президента Путіна: заморозити й заморити голодом українців, змусити їх залишити домівки, спричинити зростання цін на енергію, продовольство та інше не лише в Європі, а й у всьому світі, і потім спробувати розколоти нашу коаліцію. Президент Путін вважає, що якщо він може просто досить високо підвищити ціну, світ покине Україну, що ми залишимо їх захищатися самим. Його стратегія не спрацювала і не спрацює. Ми продовжимо доводити його неправоту. Це я ясно і голосно чув від кожної країни тут у Бухаресті", - наголосив Блінкен.