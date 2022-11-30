Події

15:31 30.11.2022

Блінкен: Колективна рішучість НАТО підтримувати Україну буде непохитною впродовж зими та до перемоги

1 хв читати
Блінкен: Колективна рішучість НАТО підтримувати Україну буде непохитною впродовж зими та до перемоги

Колективна рішучість НАТО підтримувати Україну буде непохитною впродовж зими та до її перемоги над Росією, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Сигнал нашої зустрічі такий: наша колективна рішучість підтримувати Україну є і продовжить бути непохитною - зараз, упродовж зими і стільки, скільки буде необхідно, щоб Україна перемогла. Ми продовжуватимемо і посилюватимемо нашу гуманітарну, економічну та безпекову підтримку України. Союзники та партнери по НАТО надали $40 млрд на озброєння для України, ще більше - в дорозі", - сказав Блінкен на пресконференції у Бухаресті в середу.

Він упевнений, що президентові РФ не вдасться розколоти єдність коаліції, яка підтримує Україну.

"Ми об'єктивно дивимося на майбутню складну зиму. Ми знаємо сценарій президента Путіна: заморозити й заморити голодом українців, змусити їх залишити домівки, спричинити зростання цін на енергію, продовольство та інше не лише в Європі, а й у всьому світі, і потім спробувати розколоти нашу коаліцію. Президент Путін вважає, що якщо він може просто досить високо підвищити ціну, світ покине Україну, що ми залишимо їх захищатися самим. Його стратегія не спрацювала і не спрацює. Ми продовжимо доводити його неправоту. Це я ясно і голосно чув від кожної країни тут у Бухаресті", - наголосив Блінкен.

Теги: #нато #україна #блінкен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:02 30.11.2022
Союзники з НАТО оголосили про передачу Україні 155-мм артилерії, снарядів та бронемашин - Кулеба

Союзники з НАТО оголосили про передачу Україні 155-мм артилерії, снарядів та бронемашин - Кулеба

14:57 30.11.2022
Союзники оголосили про додаткові внески в пакет всеосяжної допомоги НАТО Україні

Союзники оголосили про додаткові внески в пакет всеосяжної допомоги НАТО Україні

14:21 30.11.2022
Попередньою умовою розгляду питання членства України в НАТО є її перемога над РФ – Столтенберг

Попередньою умовою розгляду питання членства України в НАТО є її перемога над РФ – Столтенберг

06:53 30.11.2022
США розглядають для передачі Україні всі можливі засоби, які могли б допомогти протистояти атакам РФ

США розглядають для передачі Україні всі можливі засоби, які могли б допомогти протистояти атакам РФ

02:12 30.11.2022
Митрополит Єлисей та співак Ігор Демарін позбавлені звання почесних громадян Ізюма

Митрополит Єлисей та співак Ігор Демарін позбавлені звання почесних громадян Ізюма

01:26 30.11.2022
Три суховантажі доставлять українське продовольство до Туреччини та Італії

Три суховантажі доставлять українське продовольство до Туреччини та Італії

00:21 30.11.2022
У вівторок ворог направив 150 мін та снарядів на прикордонні громади – голова Сумської ОВА

У вівторок ворог направив 150 мін та снарядів на прикордонні громади – голова Сумської ОВА

23:43 29.11.2022
Зеленський закликав до об'єднання світової більшості на підтримку проекту резолюції Генасамблеї ООН зі спецтрибуналу над Росією

Зеленський закликав до об'єднання світової більшості на підтримку проекту резолюції Генасамблеї ООН зі спецтрибуналу над Росією

23:29 29.11.2022
Іще цьогоріч Росія втратить убитими 100 тисяч солдатів - Зеленський

Іще цьогоріч Росія втратить убитими 100 тисяч солдатів - Зеленський

23:01 29.11.2022
Німеччина надасть Україні фінансову допомогу розміром €56 млн і 350 генераторів для ремонту енергетичної інфраструктури

Німеччина надасть Україні фінансову допомогу розміром €56 млн і 350 генераторів для ремонту енергетичної інфраструктури

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ провела обшуки у Мураєва та його поплічників

Новим гендиректором ПАТ "Мотор Січ" призначено Олексія Нікіфорова

У посольстві України в Іспанії стався вибух під час огляду конверта, постраждав співробітник - МЗС

Єврокомісія: Цифри, згадані фон дер Ляєн, стосувалися загальних втрат в Україні - і вбитих, і поранених

Унаслідок російських обстрілів у Білопіллі загинула дитина, також зруйновано частину лікарні – Сумська ОВА

ОСТАННЄ

СБУ провела обшуки у Мураєва та його поплічників

Новим гендиректором ПАТ "Мотор Січ" призначено Олексія Нікіфорова

У Єврокомісії розповіли деталі пропозиції про трибунал за злочини РФ в Україні та використання заморожених активів

У Бабенковому Харківської області місцевий житель "здавав" окупантам учасників АТО і проукраїнськи налаштованих односельців

У Білопільській ОТГ на кордоні з РФ обстрілами пошкоджено газові мережі, майже сотня будинків без газопостачання

На Херсонщині ексгумовано тіла семи мирних жителів, яких розстріляли військові РФ

У Києві встановлять новорічну ялинку заввишки 12 м із гірляндами від генератора – мер

У посольстві України в Іспанії стався вибух під час огляду конверта, постраждав співробітник - МЗС

У Бахмуті внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, іще 11 поранені - Донецька ОВА

Унаслідок ранкового обстрілу Херсону постраждала будівля художнього музею

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА