Союзники оголосили про додаткові внески в пакет всеосяжної допомоги НАТО Україні

На зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Бухаресті союзники оголосили про додаткові внески в пакет усеосяжної допомоги НАТО Україні, повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"Міністри закордонних справ НАТО дали чітко зрозуміти, що наша військова підтримка України має вирішальне значення, зокрема додаткова протиповітряна оборона. Союзники також оголосили про додаткові внески в пакет усеосяжної допомоги НАТО, що забезпечує Україну нелетальною допомогою, зокрема паливом і генераторами", - сказав Столтенберг на пресконференції в Бухаресті в середу.

Він зазначив, що Україна досягла значних результатів, але наголосив, що не варто недооцінювати Росію.

"Російські ракети та дрони продовжують атакувати українські міста, цивільних і критичну інфраструктуру. Це спричиняє неймовірні людські страждання, в той час як починається зима", - зазначив Столтенберг.