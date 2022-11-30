Чотири області пілотного проєкту "ВідновиДім" мають близько тисячі потенційних учасників програми

Близько тисячі потенційних учасників-об'єднань власників багатоквартирних будинків перебувають у чотирьох областях, де запускається пілот програми Фонду енергоефективності щодо відновлення пошкоджених будинків "ВідновиДім", повідомив в.о. міністра розвитку громад та територій України Василь Лозинський.

"На цьому етапі ми вирішили зосередитись на чотирьох областях: Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівській. Загалом у цих областях пошкоджено близько 3 тис. житлових будинків, з яких з ОСББ приблизно тисяча. Фактично це тисяча наших потенційних заявників, які можуть стати учасниками програми", – розповів Лозінський на презентації програми "ВідновиДім" у Києві в середу.

За його словами, програма пропонує повне відшкодування коштів на ремонт пошкоджених будівель. Заявка учасників розглядається 15 днів, після чого сплачується аванс у розмірі 70% від загальної суми. Після завершення робіт протягом 15 днів виплачуються решта 30%. Таким чином, уже в середині грудня розпочнуться роботи за першими заявками, зазначив Лозинський.

"Фонд енергоефективності вже довів, що оперує прозорими механізмами. ОСББ – це саме той механізм, де є процес ухвалення законних рішень, тому саме ОСББ є бенефіціарами нашої програми", – пояснила голова наглядової ради Фонду енергоефективності Юлія Сабатюк.

Як розповів посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, окрім EUR5 млн, виділених на пілот проєкту, програма отримала від ЄС грантове фінансування у розмірі до EUR25 млн. Відповідну угоду між Фондом енергоефективності, ЄС та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) було підписано 28 листопада.

Як повідомлялося, Фонд енергоефективності України отримав за перший тиждень з моменту відкриття програми "ВідновиДім" близько 25 заявок від ОСББ на участь у пілотній програмі.