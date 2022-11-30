Пункт незламності відкрито при Київському СІЗО

Пункт незламності почав працювати і при державній установі "Київський слідчий ізолятор", повідомляє держустанова на своїй сторінці у фейсбуці.

"Пункт незламності при державній установі "Київський слідчий ізолятор"… це місце вашої безпеки під час тривалого відключення електроенергії чи тепла. У ньому є електрика, тепло, інтернет та альтернативне живлення", - йдеться в повідомленні.

"Пункт незламності при державній установі "Київський слідчий ізолятор" розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 13, у приміщенні для прийому громадян (за межами режимної території) працює цілодобово та безкоштовно.