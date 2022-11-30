Події

10:54 30.11.2022

Пункт незламності відкрито при Київському СІЗО

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Пункт незламності відкрито при Київському СІЗО

 Пункт незламності почав працювати і при державній установі "Київський слідчий ізолятор", повідомляє держустанова на своїй сторінці у фейсбуці.

"Пункт незламності при державній установі "Київський слідчий ізолятор"… це місце вашої безпеки під час тривалого відключення електроенергії чи тепла. У ньому є електрика, тепло, інтернет та альтернативне живлення", - йдеться в повідомленні.

"Пункт незламності при державній установі "Київський слідчий ізолятор" розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 13, у приміщенні для прийому громадян (за межами режимної території) працює цілодобово та безкоштовно.

 

Теги: #київ #пункт_незламності

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