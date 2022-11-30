Унаслідок ракетного удару по Запорізькій області було пошкоджено газорозподільний пункт

У ніч проти середи російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькій області, внаслідок області було пошкоджено газорозподільний пункт, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Цієї ночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети (ймовірно С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт, в наслідок чого виникла пожежа. Її швидко ліквідували, але без газу залишилось три вулиці. Люди, на щастя, не постраждали, і це головне", - написав Старух у телеграм-каналі в середу вранці.