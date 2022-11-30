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03:31 30.11.2022

У Китаї до 2035 року може бути 1,5 тис. ядерних боєголовок, вважають у Пентагоні

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У Китаї до 2035 року може бути 1,5 тис. ядерних боєголовок, вважають у Пентагоні

Китай інтенсивно зміцнює ядерний арсенал, і до 2035 року в розпорядженні країни може опинитися 1,5 тис. ядерних боєголовок, повідомляє у вівторок Associated Press з посиланням на доповідь Пентагону.

Агентство зазначає, що минулого року Пентагон оцінював, що за шість років Китай зможе розширити свій арсенал до 700 боєголовок, а до 2030 року досягти позначки в 1 тис. одиниць.

У новій доповіді стверджується, що у Китаї нині - близько 400 ядерних боєголовок, і що цей показник може становити 1,5 тис. до 2035 року.

Associated Press зазначає, що така тенденція означатиме, що Пекін скорочуватиме відставання від США щодо ядерного арсеналу. "Для порівняння, у розпорядженні США - 3750 ядерних боєголовок", - зазначає агентство.

Воно наголошує, що раніше у Пентагоні визнавали, що розширення ядерного арсеналу Китаю - проблема для Вашингтона, який розмірковує про те, як забезпечувати ефективне ядерне стримування одразу двох країн - Росії та КНР.

Теги: #сша #китай #атом #зброя

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