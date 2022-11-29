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13:56 29.11.2022

Ні Іран, ні будь-яка інша країна не мають допомагати РФ у її незаконній війні проти України - Столтенберг

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 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застерігає Іран, як і інші країни, не надавати допомогу Росії в її агресивній війні проти України.

Про це він сказав у вівторок у Бухаресті перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. "Нам відомо, що Росія вичерпує запаси боєприпасів, тому вони також звернулися до Ірану, щоб отримати більше. Ми чітко говоримо, що жодна країна не має підтримувати незаконну російську війну. Тому ні Іран, ні якась інша країна не мають надавати Росії ракети, дрони чи будь-що інше, що може допомогти їм продовжувати цю брутальну агресивну війну проти України", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО припустив, що є можливість того, що Росія продовжить завдавати ракетних ударів по цивільній критичній інфраструктурі, "бо Путін програє фундаментально". Росія програє на полі бою. Вони атакують міста та цивільні цілі, тому що вони не здатні перемогти на полі бою. Тому ми можемо чекати більше на атаки. Ми не можемо сказати скільки конкретно, але президент Путін і Росія демонструють бажання завдавати страждань такого рівня брутальності, якого ми не бачили в Європі з часів Другої світової війни", - констатував він.

Теги: #нато #столтенберг

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