ДБР затримало заступника міського голови Херсона, який працював на ворога

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали заступника міського голови Херсона Володимира Пепеля, який під час окупації працював на ворога, суд узяв його під варту.

"У межах проведення стабілізаційних заходів у Херсоні працівники ДБР викривають і затримують зрадників з-поміж посадовців, які перейшли на бік ворога та сприяли агресії проти України. Співробітники ДБР у тісній взаємодії з органами прокуратури затримали заступника міського голови Херсона, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога", - йдеться в повідомленні ДБР на сайті відомства у вівторок.

За інформацією бюро, до російського вторгнення чиновник відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради, після захоплення міста окупантами почав працювати на загарбників і відповідав за житлово-комунальне господарство.

"Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ. Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій", - зазначається в повідомленні.

Співробітники ДБР затримали чиновника й повідомили його про підозру в пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Санкції статті передбачають позбавлення волі строком до 12 років.

У ДБР уточнюють, що під час затримання в чоловіка виявлено конституцію РФ, ворожі пропагандистські матеріали. Також фігуранта перевіряють на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин.

"29 листопада суд обрав затриманому запобіжний захід - тримання під вартою", - інформують у бюро.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

У повідомленні не називається ім'я затриманого, як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у правоохоронних органах, ідеться про Володимира Пепеля.