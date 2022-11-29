Події

13:54 29.11.2022

ДБР затримало заступника міського голови Херсона, який працював на ворога

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Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали заступника міського голови Херсона Володимира Пепеля, який під час окупації працював на ворога, суд узяв його під варту.

"У межах проведення стабілізаційних заходів у Херсоні працівники ДБР викривають і затримують зрадників з-поміж посадовців, які перейшли на бік ворога та сприяли агресії проти України. Співробітники ДБР у тісній взаємодії з органами прокуратури затримали заступника міського голови Херсона, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога", - йдеться в повідомленні ДБР на сайті відомства у вівторок.

За інформацією бюро, до російського вторгнення чиновник відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради, після захоплення міста окупантами почав працювати на загарбників і відповідав за житлово-комунальне господарство.

"Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ. Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій", - зазначається в повідомленні.

Співробітники ДБР затримали чиновника й повідомили його про підозру в пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Санкції статті передбачають позбавлення волі строком до 12 років.

У ДБР уточнюють, що під час затримання в чоловіка виявлено конституцію РФ, ворожі пропагандистські матеріали. Також фігуранта перевіряють на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин.

"29 листопада суд обрав затриманому запобіжний захід - тримання під вартою", - інформують у бюро.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

У повідомленні не називається ім'я затриманого, як уточнило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у правоохоронних органах, ідеться про Володимира Пепеля.

 

Теги: #херсон #затримання #дбр

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