Новорічну ялинку в Києві встановлять, але вона буде максимально енерговідповідальною - глава YASNO

Новорічну ялинку в українській столиці цього року буде встановлено без святкової ілюмінації, повідомив гендиректор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Колеги вітали рішення міської влади цього року зекономити електроенергію та ставити ялинку без ілюмінації і гірлянд… У нас, енергетиків, справді немає часу на все це. Всі разом 24/7 намагаємося не дати ворогу досягнути головної цілі. Новорічна ялинка буде і буде максимально енерговідповідальною, але все одно святковою для всіх нас", - написав Коваленко у фейсбуці.

На сторінці компанії додали, що в понеділок "було поставлено крапку на суперечках щодо встановлення головної ялинки країни". "Ми радіємо, що вона буде, і рішенню щодо відсутності ілюмінацій на ній. Бо це означає, що вдасться зменшити значне додаткове навантаження на мережу. А отже, і зменшити кількість потреб для відключень електроенергії", - повідомляється у фейсбуці YASNO.

За словами Коваленка, раніше компанія опублікувала інфографіку, "щоб показати всім, скільки саме економиться електроенергії завдяки відмові від ілюмінації" на новорічній ялинці, проте її було неправильно сприйнято, і відповідний пост було знято.

Як повідомлялося, раніше комісія Київської міської ради з культури, туризму та громадських комунікацій розглянула петицію щодо недоречності встановлення новорічної ялинки в Києві в умовах воєнного стану й не підтримала петицію в частині пропозиції не встановлювати ялинку. Водночас комісія рекомендувала профільним департаментам врахувати всі пропозиції щодо невикористання бюджетних коштів, дотримання заходів безпеки та збереження електроенергії.

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, яка займається питаннями культури, розповіла, що в разі, якщо місто після консультацій із військовими прийме рішення про встановлення ялинки, бюджетні кошти на це не витрачатимуть. Вона також наголосила, що в умовах воєнного стану місто, як і планувало, однозначно відмовиться від організації святкового ярмарку та концертів біля головної ялинки.

За словами Старостенко, в Києві наразі близько 300 тисяч дітей, зокрема й ті, котрі переїхали до столиці у зв'язку з повномасштабною агресією РФ, а також діти, які втратили одного з батьків під час війни, і для них дуже важливі позитивні емоції.